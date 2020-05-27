Тульский "Арсенал" продлил аренду Ломовицкого до конца сезона

Тульский "Арсенал" продлил арендное соглашение с хавбеком "Спартака" Александром Ломовицким до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, из-за пандемии коронавиурса сезон был прерван. Рестарт розыгрыша запланирован на 21 июня. Окончание сезона планируется в июле.

Футболист выступает в аренде за тульский "Арсенал" с лета 2019 года.

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