Тульский "Арсенал" продлил аренду Ломовицкого до конца сезона
Тульский "Арсенал" продлил арендное соглашение с хавбеком "Спартака" Александром Ломовицким до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает Sport24.
Напомним, из-за пандемии коронавиурса сезон был прерван. Рестарт розыгрыша запланирован на 21 июня. Окончание сезона планируется в июле.
Футболист выступает в аренде за тульский "Арсенал" с лета 2019 года.
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