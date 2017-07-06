Тульский "Арсенал" продлил аренду Сунзу

Тульский "Арсенал" продлил аренду защитника "Лилля" Стофира Сунзу.

Как сообщает официальный сайт клуба, новый контракт рассчитан до лета 2018 года, также предусмотрена возможность дальнейшего выкупа.

В минувшем сезоне Сунзу уже играл в аренде за "Арсенал" и успел провести 14 поединков.

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