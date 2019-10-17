Тульский "Арсенал" продлил контракт с хавбеком Горбатенко

Тульский "Арсенал" продлил контракт с полузащитником команды Игорем Горбатенко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По данным источника, новое соглашение футболиста рассчитано до 2022 года.

ПФК «Арсенал» продлил контракт с Игорем Горбатенко!



Контракт с Игорем заключен до мая 2022 года. pic.twitter.com/GEZwt0KMry — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 17 октября 2019 г.

30-летний хавбек играет в "Арсенале" с 2016 года. В этом сезоне он участвовал в 11 матчах, не отметившись результативными действиями.

20 октября тульский клуб сыграет с "Сочи" в рамках 13-го тура РПЛ. В турнирной таблице чемпионата России "Арсенал" занимает 7 место.

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