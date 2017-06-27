Тульский "Арсенал" проиграл австрийскому "Вольфсбергу" в товарищеском матче

В товарищеском матче тульский "Арсенал" потерпел поражение от австрийского "Вольфсберга".

В начале встречи счет открыл аргентинский форвард "канониров" Федерико Расич, но во второй половине туляки пропустили два мяча.

"Вольфсберг" (Австрия) - "Арсенал" (Тула, Россия) - 2:1 (0:1)

Голы: Расич, 3 - 0:1, Нуц, 58 - 1:1, Топчагич, 63 - 2:1.

"Арсенал": Левашов (Березин, 66), Комбаров, Григалава, Хагуш (Денисов, 66), Беляев (Иванов, 66), Горбатенко (Рыжков, 64), Берхамов (Ярмолицкий, 65), Бурчану (Стеклов, 65), Александров, Шевченко, Расич (Сикоев, 64).

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