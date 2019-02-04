Тульский "Арсенал" проиграл казахстанскому клубу на сборе в Турции

"Арсенал" проиграл в матче с казахстанским "Жетысу" на сборах в Турции.

Единственным голом отметился Лука Джорджевич,реализовав пенальти.

"Арсенал" - "Жетысу" - 1:2

Голы: Хромцов, 5 - 0:1, Джорджевич, 43 (с пенальти) - 1:1, Оганесян, 86 - 1:2.

"Арсенал": Нигматуллин, Комбаров (Хагуш, 60), Коне (Денисов, 60), Беляев (Сокол, 60), Альварес (Володько, 60) Кангва (Костадинов, 46), Мохаммед (Хлусевич, 60), Ткачев, Бакаев (Макаров, 69), Мирзов (Лесовой, 60), Джорджевич (Аджоев, 60).

"Жетысу": Шабанов, Керимжанов, Орынбасар, Сапанов, Джалилов, Куантаев, Харабара (Ибраев, 39), Топалов, Алтынбеков, Антипов, Хромцов.

Не пропустите: Адвокат Кокорина заявил о незаконном удержании футболиста под стражей| http://soccernews.ru