Тульский "Арсенал" проиграл казахстанскому клубу на сборе в Турции

Теги арсенал тулажетысу

Тульский "Арсенал" проиграл казахстанскому клубу на сборе в Турции

"Арсенал" проиграл в матче с казахстанским "Жетысу" на сборах в Турции.

Единственным голом отметился Лука Джорджевич,реализовав пенальти. 

"Арсенал" - "Жетысу" - 1:2

Голы: Хромцов, 5 - 0:1, Джорджевич, 43 (с пенальти) - 1:1, Оганесян, 86 - 1:2.

"Арсенал": Нигматуллин, Комбаров (Хагуш, 60), Коне (Денисов, 60), Беляев (Сокол, 60), Альварес (Володько, 60) Кангва (Костадинов, 46), Мохаммед (Хлусевич, 60), Ткачев, Бакаев (Макаров, 69), Мирзов (Лесовой, 60), Джорджевич (Аджоев, 60).

"Жетысу": Шабанов, Керимжанов, Орынбасар, Сапанов, Джалилов, Куантаев, Харабара (Ибраев, 39), Топалов, Алтынбеков, Антипов, Хромцов.

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