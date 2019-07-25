Тульский "Арсенал" проиграл "Нефтчи" в первом матче квалификации Лиги Европы
В первой игре 2-го квалификационного раунда Лиги Европы тульский "Арсенал" на своем стадионе уступил "Нефтчи".
"Арсенал" Тула - "Нефтчи" 0:1
Гол: Дарио Фредерико, 45 - 0:1
"Арсенал": Левашов, Альварес, Беляев, Григалава, Комбаров, Лесовой, Чаушич, Горбатенко, Ткачев, Банда (Костадинов, 46), Тудорие (Луценко, 46).
"Нефтчи": Агаев, Булудов, Станкович, Кривоцюк, Петров, Кане, Мустивар, Дарио Фредерико (Алескеров, 73), Махмудов (Плателас, 88), Жозеф-Монроз, Алиев.
Предупреждения: Кане (25), Алиев (37), Махмудов (68), Булудов (79), Комбаров (81).
Ответный матч состоится 1 августа.
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