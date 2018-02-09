Тульский "Арсенал" пытался арендовать вратаря "Локомотива" Никиту Медведева, сообщают российские СМИ.

"Канониры" рассчитывали заменить 23-летним стражем ворот Владимира Габулова, ушедшего в "Брюгге", однако "железнодорожники" отказались отпускать своего игрока.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Медведев являлся ключевым игроком "Ростова", но после перехода в "Локомотив" плотно сел на скамейку запасных, отыграв всего 2 матча.

Не пропустите: Божович: "Дзюба уже готов к сезону". | http://soccernews.ru