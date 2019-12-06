Тульский "Арсенал" разгромил "Локомотив", "Зенит" уверенно разобрался с "Динамо"

В рамках 19-го тура РПЛ "Арсенал" и "Зенит" добыли крупные победы над "Локомотивом" и "Динамо" соответственно.

"Зенит" продолжает лидировать в РПЛ, опережая "Локомотив" на 11 очков. "Арсенал" идет на шестом месте, а "Динамо" - на седьмом.

"Арсенал Тула" - "Локомотив" 4:0

Голы: Горбатенко, 48 - 1:0, Луценко, 63 - 2:0, Луценко, 78 - 3:0, Чаушич, 83 - 4:0

"Арсенал Тула": Левашов, Альварес, Беляев, Бауэр, Комбаров, Лесовой (Ломовицкий, 80), Горбатенко (Кангва, 87), Костадинов, Чаушич, Григалава, Луценко (Аджоев, 86).

"Локомотив": Коченков, Серкейра (Смолов, 70), Чорлука, Живоглядов, Рыбус, Миранчук, Крыховяк, Тугарев, Баринов, Хеведес, Эдер.

Удаление: Рыбус (73).



"Зенит" - "Динамо" 3:0

Голы: Азмун, 6 - 1:0, Иванович, 35 - 2:0, Дзюба, 45 - 3:0

"Зенит": Кержаков, Караваев, Иванович (Осорио, 61), Дуглас Сантос, Ракицкий, Сутормин, Шатов, Ерохин, Барриос (Мусаев, 81), Дзюба (Краневиттер, 74), Азмун.

"Динамо": Шунин, Ордец, Рыков (Евгеньев, 74), Паршивлюк, Рауш (Н`Жи, 57), Юсупов (Каборе, 59), Нойштедтер, Шиманьски, Морозов, Игбоун, Филипп.

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