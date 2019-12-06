Тульский "Арсенал" разгромил "Локомотив", "Зенит" уверенно разобрался с "Динамо"
В рамках 19-го тура РПЛ "Арсенал" и "Зенит" добыли крупные победы над "Локомотивом" и "Динамо" соответственно.
"Зенит" продолжает лидировать в РПЛ, опережая "Локомотив" на 11 очков. "Арсенал" идет на шестом месте, а "Динамо" - на седьмом.
"Арсенал Тула" - "Локомотив" 4:0
Голы: Горбатенко, 48 - 1:0, Луценко, 63 - 2:0, Луценко, 78 - 3:0, Чаушич, 83 - 4:0
"Арсенал Тула": Левашов, Альварес, Беляев, Бауэр, Комбаров, Лесовой (Ломовицкий, 80), Горбатенко (Кангва, 87), Костадинов, Чаушич, Григалава, Луценко (Аджоев, 86).
"Локомотив": Коченков, Серкейра (Смолов, 70), Чорлука, Живоглядов, Рыбус, Миранчук, Крыховяк, Тугарев, Баринов, Хеведес, Эдер.
Удаление: Рыбус (73).
"Зенит" - "Динамо" 3:0
Голы: Азмун, 6 - 1:0, Иванович, 35 - 2:0, Дзюба, 45 - 3:0
"Зенит": Кержаков, Караваев, Иванович (Осорио, 61), Дуглас Сантос, Ракицкий, Сутормин, Шатов, Ерохин, Барриос (Мусаев, 81), Дзюба (Краневиттер, 74), Азмун.
"Динамо": Шунин, Ордец, Рыков (Евгеньев, 74), Паршивлюк, Рауш (Н`Жи, 57), Юсупов (Каборе, 59), Нойштедтер, Шиманьски, Морозов, Игбоун, Филипп.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|42
|2
|Локомотив Москва
|18
|34
|3
|Краснодар
|18
|34
|4
|ЦСКА Москва
|18
|33
|5
|Ростов
|18
|31
|6
|Динамо Москва
|18
|24
|7
|Арсенал Тула
|18
|22
|8
|Уфа
|18
|22
|9
|Спартак Москва
|18
|22
|10
|Урал
|18
|21
|11
|Ахмат
|18
|19
|12
|Оренбург
|17
|19
|13
|Крылья Советов
|18
|18
|14
|Рубин
|18
|18
|15
|Тамбов
|18
|18
|16
|Сочи
|17
|14