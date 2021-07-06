Тульский "Арсенал" разгромно проиграл "Спарте"

Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

Тульский "Арсенал" разгромно проиграл пражской "Спарте" в товарищеском матче в рамках подготовки к сезону.

"Арсенал Тула" — "Спарта Прага" — 1:4 (0:0)

Голы: Ханцко, 54 - 0:1. Крейчи, 66 - 0:2. Пулькраб, 73 - 0:3. Карабец, 82 - 0:4. Марков, 89 - 1:4.

"Арсенал": Левашов, Довбня, Степанов, Суханов, Пантелеев, Чаушич (К.Кангва, 46), Хлусевич, Банда (Горбатенко, 57), Марков, Э.Кангва (Стрельчук, 57), Тудорие.

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