Тульский "Арсенал" разошелся "сухим" миром с "Анжи"

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Тульский "Арсенал" разошелся "сухим" миром с "Анжи"Сегодня тульский "Арсенал" и махачкалинский "Анжи" сыграли в контрольном матче в сухую ничью.

"Арсенал" - "Анжи" - 0:0

"Арсенал" (стартовый состав): Нигматуллин, Беляев, Комбаров, Хагуш, Горбатенко, Григалава, Ткачев, Чаушич, Григалава, Берхамов, Кангва.

"Анжи" (стартовый состав): Дюплин, Белоруков, Чанкеллор, Калмыков, Кулик, Удалый, Тетрашвили, Чайковский, Гиголаев, Рабиу, Мохаммад.

Напомним, руководство "Анжи" не исключает, что клуб может не доиграть сезон 2018/2019. | soccernews.ru

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