Тульский "Арсенал" разошелся "сухим" миром с "Анжи"
Сегодня тульский "Арсенал" и махачкалинский "Анжи" сыграли в контрольном матче в сухую ничью.
"Арсенал" - "Анжи" - 0:0
"Арсенал" (стартовый состав): Нигматуллин, Беляев, Комбаров, Хагуш, Горбатенко, Григалава, Ткачев, Чаушич, Григалава, Берхамов, Кангва.
"Анжи" (стартовый состав): Дюплин, Белоруков, Чанкеллор, Калмыков, Кулик, Удалый, Тетрашвили, Чайковский, Гиголаев, Рабиу, Мохаммад.
Напомним, руководство "Анжи" не исключает, что клуб может не доиграть сезон 2018/2019. | soccernews.ru
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|30
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|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
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|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
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|13
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|30
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|Анжи
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|13