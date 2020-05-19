Тульский "Арсенал" с завтрашнего дня возобновляет тренировочный процесс
Тульский "Арсенал" с 20 мая возобновит тренировочный процесс. Об этом сообщил руководитель тульского клуба Гурам Аджоев.
"Как и планировалось, сегодня все футболисты команды, тренерский штаб, персонал прошли тестирование на коронавирус. У нас нет ни одного положительного теста, все здоровы и готовы приступить к работе. При соблюдении всех медицинских рекомендаций и требований команда с завтрашнего дня возобновляет тренировки и начинает подготовку к оставшимся играм чемпионата. Сейчас также работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернулись в Россию Бауэр и Лодыгин. Надеемся, это произойдет в ближайшие дни", - сказал Аджоев.
Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление сезона в РПЛ запланировано на 21 июня.
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