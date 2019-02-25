Тульский "Арсенал" сделал заявление о матче с ЦСКА

"Арсенал" заявил о том, что комиссия РФС И РПЛ проверит стадион команды перед матчем 18-го тура с ЦСКА 26-го февраля.

"26 февраля готовность газона Центрального стадиона "Арсенал" к матчу с ЦСКА проверит расширенная комиссия РФС и РПЛ по допуску футбольных полей.ПФК "Арсенал" находится в тесном контакте с руководством Российской премьер-лиги и ПФК ЦСКА. По итогам работы комиссии будет принято окончательное решение о месте проведения матча 18-го тура Чемпионата России "Арсенал" - ЦСКА. По календарю матч "Арсенал" - ЦСКА пройдет 2 марта, начало встречи в 14:00", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что клуб сам выступил с просьбой о повторном осмотре стадиона "Тула", чтобы удостоверится в хорошем качестве газона.

"Арсенал" занимает 11 строчку турнирной таблицы, имея в активе 19 баллов.

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