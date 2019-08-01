Тульский "Арсенал" снова проиграл "Нефтчи" и выбыл из Лиги Европы
В ответной игре 2-го квалификационного раунда Лиги Европы тульский "Арсенал" проиграл "Нефтчи".
Таким образом, по сумме двух встреч в следующий раунд прошел азербайджанский клуб.
"Нефтчи" Азербайджан - "Арсенал" Тула Россия 3:0
Голы: Алиев, 49 - 1:0, Дарио Фредерико (пен), 89 - 2:0, Мбодж, 90 - 3:0
"Нефтчи": Агаев, Булудов, Станкович, Кривоцюк, Петров, Кане, Мустивар, Дарио Фредерико, Махмудов (Алескеров, 62), Жозеф-Монроз, Алиев (Мбодж, 77).
"Арсенал" Тула: Левашов, Альварес, Беляев, Григалава, Комбаров (Банда, 72), Костадинов (Тудорие, 80), Ткачев, Лесовой, Чаушич, Горбатенко, Луценко.
Предупреждения: Чаушич (9), Петров (67), Костадинов (80), Кривоцюк (87), Григалава (88).
Первый матч: 1:0
Читайте также: "Астана" и "Заря" прошли в следующий раунд Лиги Европы. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Тульский "Арсенал" снова проиграл "Нефтчи" и выбыл из Лиги Европы
-
Старриджа зовут в Турцию
-
"Милан" согласовал контракт с футболистом "Атлетико"
-
"Астана" и "Заря" прошли в следующий раунд Лиги Европы
-
Неймар вернулся в общую группу
-
Нападающий "Ювентуса" Кин близок к переходу в "Эвертон"
-
Пепе стал самым дорогостоящим африканским игроком в истории АПЛ
-
1
Появилось новое видео, как ОМОН избивает фанатов "Спартака" в Ростове
-
"Манчестер Сити" предложил "Ювентусу" обмен футболистами
-
"Тоттенхэм" намерен перехватить трансферную цель "МЮ"
-
1
Фанаты "Арсенала" шутят над "Манчестер Юнайтед" из-за возможного трансфера Дибалы
-
"Млада Болеслав" вышла в 3-й квалификационный раунд ЛЕ, Комличенко забил один из голов
-
Сане согласился перейти в "Баварию"
-
"Марсель" согласовал трансфер форварда сборной Аргентины
-
"Арсенал" купил Пепе, обновив трансферный рекорд клуба
-
1
"Реал" снизил цену на Бэйла
-
Моуринью оценил перспективы Лэмпарда в "Челси"
-
"Реал" предложил Лунина новичку Примеры
-
Алексис Санчес стал "героем парковки" в Великобритании
-
Пуйоль может вернуться в "Барселону"