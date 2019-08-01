Тульский "Арсенал" снова проиграл "Нефтчи" и выбыл из Лиги Европы

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Тульский "Арсенал" снова проиграл "Нефтчи" и выбыл из Лиги Европы

В ответной игре 2-го квалификационного раунда Лиги Европы тульский "Арсенал" проиграл "Нефтчи".

Таким образом, по сумме двух встреч в следующий раунд прошел азербайджанский клуб.

"Нефтчи" Азербайджан - "Арсенал" Тула Россия 3:0

Голы: Алиев, 49 - 1:0, Дарио Фредерико (пен), 89 - 2:0, Мбодж, 90 - 3:0

"Нефтчи": Агаев, Булудов, Станкович, Кривоцюк, Петров, Кане, Мустивар, Дарио Фредерико, Махмудов (Алескеров, 62), Жозеф-Монроз, Алиев (Мбодж, 77).

"Арсенал" Тула: Левашов, Альварес, Беляев, Григалава, Комбаров (Банда, 72), Костадинов (Тудорие, 80), Ткачев, Лесовой, Чаушич, Горбатенко, Луценко.

Предупреждения: Чаушич (9), Петров (67), Костадинов (80), Кривоцюк (87), Григалава (88).

Первый матч: 1:0

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