Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Уралом"

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Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Уралом"

В рамках 10-го тура РПЛ тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Уралом".

Таким образом, "Арсенал" поднялся на 7-е место, а "Урал" - на шестое.

"Арсенал Тула" - "Урал" 1:1

Голы: Бауэр, 25 - 1:0, Аугустыняк, 48 - 1:1

"Арсенал Тула": Левашов, Комбаров, Григалава, Бауэр, Беляев, Ткачев, Костадинов, Ломовицкий (Лесовой, 72), Горбатенко, Кангва, Луценко (Тудорие, 57).

"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Поляков, Аугустыняк, Емельянов, Димитров (Кухарчик, 83), Эль-Кабир, Бавин (Егорычев, 46), Панюков (Бикфалви, 70), Ильин.

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