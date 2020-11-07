Тульский "Арсенал" в большинстве упустил победу над "Ротором"

В 14-м туре РПЛ "Ротор" вырвал ничью в матче с тульским "Арсеналом".

Отметим, что с 37-й минуты "Ротор" играл в меньшинстве.

"Арсенал" идет в турнирной таблице на 12-м месте, а "Ротор" - на 15-м.

"Арсенал" Тула - "Ротор" 1:1

Голы: Панченко, 5 - 1:0, Степанов, 62 - 1:1

"Арсенал" Тула: Нигматуллин, Довбня, Рассказов (Хлусевич, 39), Григалава, Бауэр, Ломовицкий (Хагуш, 85), Кангва, Кангва (Ткачев, 46), Чаушич, Джорджевич, Панченко.

"Ротор": Чондрич, Кожемякин, Кверквелия, Гогуа, Степанов, Давиташвили (Муллин, 90), Жигулев, Фламарион (Микелтадзе, 74), Макаров (Алейник, 61), Байрыев, Понсе (Серченков, 90).

Удаление: Байрыев (37).

Читайте также: "Спартак" потерял очки в матче с "Уралом". | http://soccernews.ru