Тульский "Арсенал" в большинстве упустил победу над "Ротором"
В 14-м туре РПЛ "Ротор" вырвал ничью в матче с тульским "Арсеналом".
Отметим, что с 37-й минуты "Ротор" играл в меньшинстве.
"Арсенал" идет в турнирной таблице на 12-м месте, а "Ротор" - на 15-м.
"Арсенал" Тула - "Ротор" 1:1
Голы: Панченко, 5 - 1:0, Степанов, 62 - 1:1
"Арсенал" Тула: Нигматуллин, Довбня, Рассказов (Хлусевич, 39), Григалава, Бауэр, Ломовицкий (Хагуш, 85), Кангва, Кангва (Ткачев, 46), Чаушич, Джорджевич, Панченко.
"Ротор": Чондрич, Кожемякин, Кверквелия, Гогуа, Степанов, Давиташвили (Муллин, 90), Жигулев, Фламарион (Микелтадзе, 74), Макаров (Алейник, 61), Байрыев, Понсе (Серченков, 90).
Удаление: Байрыев (37).
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