Тульский "Арсенал" усилился экс-форвардом "Краснодара"
Фото: инстаграм Евгения Маркова/Автор неизвестен
Тульский "Арсенал" в официальном Twitter объявил о переходе нападающего Евгения Маркова.
Футболист подписал с "канонирами" двухлетний контракт. Марков являлся свободным агентом, поэтому достался "Арсеналу" бесплатно.
26-летний Марков ранее выступал за "Зенит-2", "Енисей", "Тосно", московское "Динамо", "Рубин" и "Краснодар". Сыграл 4 матча за юношескую сборную России U17.
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