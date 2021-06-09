Тульский "Арсенал" усилился экс-форвардом "Краснодара"

Фото: инстаграм Евгения Маркова/Автор неизвестен

Тульский "Арсенал" в официальном Twitter объявил о переходе нападающего Евгения Маркова.

Футболист подписал с "канонирами" двухлетний контракт. Марков являлся свободным агентом, поэтому достался "Арсеналу" бесплатно.

26-летний Марков ранее выступал за "Зенит-2", "Енисей", "Тосно", московское "Динамо", "Рубин" и "Краснодар". Сыграл 4 матча за юношескую сборную России U17.

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