Тульский "Арсенал" усилился шведским защитником

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Тульский "Арсенал" усилился шведским защитником

Фото твиттер тульского "Арсенала"

Левый защитник "Сириуса" Аксель Бьорнстрем стал игроком тульского "Арсенала".

25-летний футболист перешёл в российский клуб за 230 тысяч евро (около 20 миллионов рублей).

Шведский фулбек заключил с "канонирами" контракт до июня 2023 года.

За 3,5 сезона в составе "Сириуса" Бьорнстрем забил 8 голов и сделал 11 ассистов в 89 матчах.

Не пропустите: Тульский "Арсенал" подписал бывшего защитника "Зенита". | http://soccernews.ru
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