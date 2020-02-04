Тульский "Арсенал" усилился свободным агентом

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Тульский "Арсенал" усилился свободным агентом

Нападающий Роман Минаев стал игроком тульского "Арсенала", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался российскому клубу бесплатно, так как находился в статусе свободного агента. Форвард заключил с "канонирами" контракт до лета 2022 года и получил 77-й номер.

22-летний Минаев является воспитанником курского "Авангарда". В прошлом сезоне он провел за клуб 25 матчей в ФНЛ и забил шесть голов.

В последнее время форвард находился в "Арсенале" на просмотре и забил гол в товарищеском матче.

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