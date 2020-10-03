Тульский "Арсенал" усилится форвардом "Динамо"
Нападающий московского "Динамо" Евгений Марков в ближайшее время станет игроком тульского "Арсенала".
По информации "РБ-Спорт", клубы договорились о трансфере 26-летнего футболиста за 300 тысяч евро.
Марков выступал за "бело-голубых" с января 2018 года, сыграл 30 матчей, забил 5 мячей и сделал 3 ассиста.
Прошлый сезон форвард провёл в аренде в "Рубине", отличившись 5 голами в 22 играх.
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