Тульский "Арсенал" установил антирекорд для российских клубов в еврокубках

Дебют тульского "Арсенала" в еврокубковых соревнованиях оказался крайне неудачным.

"Канониры" дважды проиграли "Нефтчи" (0:1, 0:3) и вылетели из Лиги Европы уже на стадии второго квалификационного раунда.

А ещё туляки установили антирекорд для российских клубов. Ранее представители РПЛ никогда не выбывали из еврокубков по итогам противостояния с азербайджанскими командами.

До этого сезона клубы из России и Азербайджана встречались между собой 6 раз в европейских турнирах - 5 побед россиян + 1 ничья.

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