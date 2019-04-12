Тульский "Арсенал" в стиле "Игры престолов" объявил о продлении контракта с игроком

Теги арсенал туламихаил левашов

Тульский "Арсенал" в стиле "Игры престолов" объявил о продлении контракта с игроком

Тульский "Арсенал" продлил контракт с вратарем Михаилом Левашовым, сообщает официальный твиттер клуба.

"Канониры" объявили о пролонгации соглашения с игроком, опубликовав его фотографии в стиле сериала "Игра престолов".

Новое соглашение между клубом и голкипером будет действовать до лета 2021 года.

27-летний Левашов выступает за "Арсенал" с 2012 года. Всего он провел за клуб 40 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 48 голов.

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