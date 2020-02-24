Тульский "Арсенал" в товарищеском матче обыграл "Аланию"

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Тульский "Арсенал" в товарищеском матче обыграл "Аланию"

Тульский "Арсенал" в товарищеском матче обыграл "Аланию".

В составе тульского клуба голами отметились Эванс Кангва и Владислав Пантелеев.

"Арсенал" - "Алания" - 2:0 (1:0)

Голы: Кангва, 14 - 1:0, Пантелеев, 47 - 2:0.

1 марта "Арсенал" встретится с "Сочи" в рамках 20-го тура РПЛ. В турнирной таблице тульский клуб занимает 6 место.

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