Тульский "Арсенал" в товарищеском матче одолел "Торпедо-БелАЗ"

В рамках подготовки к весенней части сезона тульский "Арсенал" в товарищеском матче минимально обыграл белорусский "Торпедо-БелАЗ".

"Арсенал Тула" (Россия) – "Торпедо-БелАЗ" (Беларусь) - 1:0

Гол: Расич, 36 (пенальти) - 1:0.

"Арсенал Тула": Обухов, Хагуш, Новосельцев, Денисов, Берхамов, Александров, Максимов, Расич, Аджоев, Шевченко, Сунзу (Буранов, 68).

Не пропустите: Божович сделал прогноз на матчи ЦСКА и "Зенита" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru