Тульский "Арсенал" в товарищеском матче одолел "Торпедо-БелАЗ"

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Тульский "Арсенал" в товарищеском матче одолел "Торпедо-БелАЗ"

В рамках подготовки к весенней части сезона тульский "Арсенал" в товарищеском матче минимально обыграл белорусский "Торпедо-БелАЗ".

"Арсенал Тула" (Россия) – "Торпедо-БелАЗ" (Беларусь) - 1:0

Гол: Расич, 36 (пенальти) - 1:0.

"Арсенал Тула": Обухов, Хагуш, Новосельцев, Денисов, Берхамов, Александров, Максимов, Расич, Аджоев, Шевченко, Сунзу (Буранов, 68). 

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