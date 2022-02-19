Тульский "Арсенал" в товарищеском матче победил "Оренбург"
Тульский "Арсенал" обыграл "Оренбург" со счётом 2:0 в контрольной встрече на сборе в Турции.
Матч по взаимному согласию проходил в закрытом режиме.
Известно, что оба гола в составе "канониров" забил нападающий Евгений Марков.
Напомним, что "Арсенал" идёт на 12-м месте в таблице РПЛ после 18 туров, а "Оренбург" является лидером ФНЛ по итогам 25 туров.
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