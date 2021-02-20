Тульский "Арсенал" выбил "Зенит" из Кубка России

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Тульский "Арсенал" выбил "Зенит" из Кубка России

В рамках 1/8 финала Кубка России тульский "Арсенал" обыграл "Зенит" и выбил питерский клуб из турнира.

"Зенит" - "Арсенал" Тула 1:2

Голы: Кузяев, 19 - 1:0, Панченко, 25 - 1:1, Бауэр (пен), 37 - 1:2

"Зенит": Лунев, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Жирков (Круговой, 72), Кузяев (Крапухин, 72), Оздоев, Мостовой (Ерохин, 81), Сутормин, Вендел, Дзюба.

"Арсенал" Тула: Нигматуллин, Бурлак, Григалава, Бауэр, Довбня (Горбатенко, 71), Кангва, Чаушич, Костадинов, Ломовицкий (Кангва, 83), Луценко, Панченко.

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