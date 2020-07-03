Тульский "Арсенал" выбрал нового тренера

Теги арсенал туламагомед адиев

Тульский "Арсенал" выбрал нового тренера

Стало известно, кто с высокой долей вероятности возглавит тульский "Арсенал" по окончании этого сезона.

По информации "СЭ", фаворитом на освободившуюся после отставки Игоря Черевченко должность является наставник "Чайки" Магомед Адиев.

У 43-летнего специалиста есть договорённость с клубом из Песчанокопского о расторжении контракта в случае приглашения из РПЛ.

Также на пост тренера "канониров" претендуют Юрий Сёмин и Рашид Рахимов.

Сейчас "Арсенал" занимает 10-е место в чемпионате и вряд ли попадёт в еврокубки по итогам сезона.

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