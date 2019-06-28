Тульский "Арсенал" выкупил игрока ЦСКА

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Тульский "Арсенал" выкупил игрока ЦСКА

Хавбек Сергей Ткачев стал полноценным игроком тульского "Арсенала".

Тульский клуб сообщил о выкупе прав на игрока у ЦСКА. Стоимость сделки не уточняется. Однако известно, что Ткачев подписал двухлетнее соглашение.

Ткачев провел в аренде в "Арсенале" последние два года. За это время он принял участие в 59 играх, в которых отметился 11 голами и 14 ассистами.

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