Тульский "Арсенал" выкупил игрока ЦСКА
Хавбек Сергей Ткачев стал полноценным игроком тульского "Арсенала".
Тульский клуб сообщил о выкупе прав на игрока у ЦСКА. Стоимость сделки не уточняется. Однако известно, что Ткачев подписал двухлетнее соглашение.
Ткачев провел в аренде в "Арсенале" последние два года. За это время он принял участие в 59 играх, в которых отметился 11 голами и 14 ассистами.
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|Команда
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|30
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|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20