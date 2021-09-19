Тульский "Арсенал" вырвал победу над "Нижним Новгородом"
Фото: инстаграм "Нижнего Новгорода"/Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата России "Нижний Новгород" на своем поле проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 2:3.
Счет открыл Николай Калинский, но вскоре равновесие восстановил Горан Чаушич. В концовке тайма гостей вывел вперед Евгений Марков. В конце второго тайма хозяев, казалось, спас от поражения Алексей Козлов, но в компенсированное время победу "канонирам" принес Чаушич.
"Нижний Новгород", набрав 11 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Арсенал" с 8 очками поднялся на 13-ю позицию.
"Нижний Новгород" – "Арсенал" Тула - 2:3 (1:2)
Голы: Калинский, 9 - 1:0, Чаушич, 17 - 1:1, Марков, 45 - 1:2, Козлов, 85 - 2:2, Чаушич, 90+6 - 2:3
"Нижний Новгород": Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Кечкеш, Пенчиков (Ткачук, 27; Косарев, 84), Юлдошев, Калинский, Бумаль (Горбунов, 46), Баляй, Сулейманов (Берковский, 68), Эннин.
"Арсенал": Коченков, Суханов (Сокол, 60), Беляев, Новосельцев, Степанов, Хлусевич, Кангва (Давиташвили, 71), Ткачев (Луценко, 70), Чаушич, Костадинов, Марков.
Не пропустите: Карпин назвал лучшего форварда России на данный момент. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Марсель" победил "Ренн" и приблизился к ПСЖ
-
Санья раскритиковал судейство из-за гола Роналду
-
Куман высказался о ситуации с Пучем в "Барселоне"
-
"Реал Сосьедад" и "Севилья" не выявили победителя в матче Ла Лиги
-
"Ворскла" обыграла "Минай" в матче УПЛ
-
"Торпедо" обыграло "Оренбург" в матче лидеров ФНЛ
-
1
Роналду улучшил очередной личный рекорд
-
Куман рассказал, когда в строй вернется Агуэро
-
"Байер" победил "Штутгарт" и ворвался в топ-3 Бундеслиги
-
Тульский "Арсенал" вырвал победу над "Нижним Новгородом"
-
"Нант" разгромил "Анжер" в матче Лиги 1
-
"Лестер" проиграл "Брайтону" в матче АПЛ
-
Гол Роналду принес "Манчестер Юнайтед" победу в 5-м туре АПЛ
-
Кунц стал главным тренером сборной Турции. Его звали в Россию
-
ПСВ потерпел унизительное поражение в матче Эредивизии
-
Роналду забил в первом выездном матче в АПЛ после возвращения
-
"Мальорка" и "Вильярреал" сыграли вничью в матче Ла Лиги
-
Анчелотти: "Азару непросто играть два матча кряду"
-
"Барселона" может пригласить Конте
-
"Манчестер Юнайтед" готов продать 7 футболистов