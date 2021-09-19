Тульский "Арсенал" вырвал победу над "Нижним Новгородом"

Фото: инстаграм "Нижнего Новгорода"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата России "Нижний Новгород" на своем поле проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 2:3.

Счет открыл Николай Калинский, но вскоре равновесие восстановил Горан Чаушич. В концовке тайма гостей вывел вперед Евгений Марков. В конце второго тайма хозяев, казалось, спас от поражения Алексей Козлов, но в компенсированное время победу "канонирам" принес Чаушич.

"Нижний Новгород", набрав 11 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Арсенал" с 8 очками поднялся на 13-ю позицию.

"Нижний Новгород" – "Арсенал" Тула - 2:3 (1:2)

Голы: Калинский, 9 - 1:0, Чаушич, 17 - 1:1, Марков, 45 - 1:2, Козлов, 85 - 2:2, Чаушич, 90+6 - 2:3

"Нижний Новгород": Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Кечкеш, Пенчиков (Ткачук, 27; Косарев, 84), Юлдошев, Калинский, Бумаль (Горбунов, 46), Баляй, Сулейманов (Берковский, 68), Эннин.

"Арсенал": Коченков, Суханов (Сокол, 60), Беляев, Новосельцев, Степанов, Хлусевич, Кангва (Давиташвили, 71), Ткачев (Луценко, 70), Чаушич, Костадинов, Марков.

Не пропустите: Карпин назвал лучшего форварда России на данный момент. | http://soccernews.ru