"Тулуза" арендовала хавбека "Манчестер Сити"

"Тулуза" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Манчестер Сити" Ману Гарсии.

Французский клуб арендовал 20-летнего испанца на один год. Другие детали сделки неизвестны.

Отметим, что последние полтора сезона Гарсия провёл на правах аренды в голландской "НАК Бреде".

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