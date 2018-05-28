"Тулуза" – "Аяччо" - 1:0 (обзор)

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"Тулуза" – "Аяччо" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор ответного стыкового матча за право выступать во французской Лиге 1 между "Тулузой" и "Аяччо".

Не пропустите: "Тулуза" снова обыграла "Аяччо" и сохранила прописку в Лиге 1. | http://soccernews.ru

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