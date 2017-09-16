"Тулуза" - "Бордо" - 0:1 (обзор)

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"Тулуза" - "Бордо" - 0:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата Франции между "Тулузой" и "Бордо".

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Команда М О
1 ПСЖ 5 15
2 Монако 5 12
3 Бордо 6 12
4 Лион 5 11
5 Сент-Этьен 5 10
6 ФК Кан 5 9
7 Анжер 5 7
8 Нант 5 7
9 Марсель 5 7
10 Тулуза 6 7
11 Ницца 5 6
12 Генгам 5 6
13 Амьен 5 6
14 Ренн 5 5
15 Труа 5 5
16 Лилль 5 5
17 Монпелье 5 4
18 Страсбур 5 4
19 Дижон 5 4
20 Метц 5 0
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