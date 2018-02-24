"Тулуза" добыла волевую ничью в матче с "Монако"

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"Тулуза" добыла волевую ничью в матче с "Монако"

В рамках 27-го тура французской Лиги 1 "Тулуза" сыграла вничью с "Монако".

"Тулуза" - "Монако" 3:3

Голы: Лопеш, 8 - 0:1, Сангаре, 24 - 1:1, Лопеш, 47 - 1:2, Йоветич, 72 - 1:3, Делор (пен), 78 - 2:3, Саного, 87 - 3:3

"Тулуза": Лафон, Диоп, Мубандже, Яго, Амьен Аду, Каюзак, Силла (Блен, 63), Сангаре, Имбула (Жан, 78), Мубеле (Делор, 63), Саного.

"Монако": Субашич, Глик, Жемерсон, Сидибе, Раджи, Тилеманс (Геззаль, 46), Лопеш (Диакаби, 89), Лемар, Фабиньо, Кейта (Йоветич, 42), Моутинью.

Предупреждения: Лемар (83), Делор (85), Фабиньо (90). | http://soccernews.ru

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