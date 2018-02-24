"Тулуза" добыла волевую ничью в матче с "Монако"
В рамках 27-го тура французской Лиги 1 "Тулуза" сыграла вничью с "Монако".
"Тулуза" - "Монако" 3:3
Голы: Лопеш, 8 - 0:1, Сангаре, 24 - 1:1, Лопеш, 47 - 1:2, Йоветич, 72 - 1:3, Делор (пен), 78 - 2:3, Саного, 87 - 3:3
"Тулуза": Лафон, Диоп, Мубандже, Яго, Амьен Аду, Каюзак, Силла (Блен, 63), Сангаре, Имбула (Жан, 78), Мубеле (Делор, 63), Саного.
"Монако": Субашич, Глик, Жемерсон, Сидибе, Раджи, Тилеманс (Геззаль, 46), Лопеш (Диакаби, 89), Лемар, Фабиньо, Кейта (Йоветич, 42), Моутинью.
Предупреждения: Лемар (83), Делор (85), Фабиньо (90). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|26
|68
|2
|Монако
|27
|57
|3
|Марсель
|26
|55
|4
|Лион
|26
|49
|5
|Монпелье
|27
|39
|6
|Нант
|27
|39
|7
|Ренн
|27
|38
|8
|Бордо
|26
|35
|9
|Ницца
|26
|35
|10
|Генгам
|27
|35
|11
|Дижон
|27
|35
|12
|Сент-Этьен
|26
|33
|13
|ФК Кан
|27
|32
|14
|Страсбур
|27
|31
|15
|Амьен
|27
|29
|16
|Тулуза
|27
|28
|17
|Анжер
|27
|28
|18
|Труа
|27
|28
|19
|Лилль
|27
|27
|20
|Метц
|27
|19