"Тулуза" и "Генгам" добыли путевки в следующий раунд Кубка Франции
Представляем результаты матчей 1/16 финала Кубка Франции.
"Тулуза" - "Реймс" 4:4, по пенальти 4:3
Голы: Лейя-Исека, 44 - 1 0, Диа, 47 - 1:1, Ману Гарсия, 68 - 2:1, Уден, 77 - 2:2, Лейя-Исека, 82 - 3:2, Шавалерен, 87 - 3:3, Кафаро, 108 - 3:4, Градель (пен), 119 - 4:4.
"Тулуза": Гойкоэчеа, Амьян (Сидибе, 32), Силла, Седзи, Морейра, Жан (Доссеви, 84), Босток (Каюзак, 71), Градель, Ману Гарсия (Мубеле, 94), Диаките, Лейя-Исека.
"Реймс": Менди, Абдельхамид, Фоке, Энгельс, Оджо, Ромао (Чаваррия, 75), Дингоме (Мбемба, 75), Камара, Шавалерен, Уден (Кафаро, 85), Диа (Фонтен, 100).
Серия пенальти 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3.
Предупреждения: Жан (45), Шавалерен (74), Сидибе (79), Силла (88), Мубеле (108), Абдельхамид (111).
"Нанси" - "Генгам" 1:2
Голы: Роделен, 28 - 0:1, Нгессан, 67 - 1:1, Джилободжи, 102 - 1:2
"Нанси": Нди Ассембе, Кулибали (Нери, 101), Сен-Рюф, Дианье, Муамбе, Маркетти, Клеман, Трибуле (Хааг, 91), Нгессан, Вагнер (Бюзен, 75), Нгом (Дембеле, 75).
"Генгам": Юнссон, Джилободжи, Сорбон, Ларссон, Ребошу, Коко, Ндонг, Роделен (Менди, 80), Блас (Фири, 105), Траоре (Тюрам, 71), Ру (До, 105).
Предупреждения: Траоре (45), Ндонг (45), Нгессан (57), Трибуле (83).
"Андрезье" - "Лион-Дюшер" 1:2
Голы: Леонил, 15 - 1:0, Жюльенн, 50 - 1:1, Ж.льенн - 63 - 1:2
"Вильфранш" - "Лез Эрбье" 2:0
Голы: Токо, 63 - 1:0, Лабо, 90 - 2:0
Читайте также: За бугор на заработки: 10 легендарных игроков, которые играли в США. Часть вторая. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Боатенг может завтра дебютировать за "Барселону"
-
"Тулуза" и "Генгам" добыли путевки в следующий раунд Кубка Франции
-
"Манчестер Сити" хочет продлить контракт с трансферной целью "Реала"
-
ПСЖ согласовал контракт с потенциальным новичком
-
Роналду нанес серьезную травму своей болельщице
-
Два игрока "Реала" вернулись в строй накануне матча Кубка Испании
-
Все отлично: Роналду сделал заявление после заседания суда по делу о неуплате налогов
-
"Зенит" уступил "Локомотиву" в матче Кубка "Матч Премьер"
-
Тухель назвал самую проблемную позицию ПСЖ на данный момент
-
"Наполи" принял решение о будущем Анчелотти
-
"Тоттенхэм" объявил о сроках восстановления Деле Алли
-
Определились последние четвертьфиналисты Кубка Азии
-
Полиция приостановила поиск самолета с футболистом "Кардиффа"
-
Генпрокуратура расследует дело о крупном хищении средств при подготовке к ЧМ-2018
-
Источник: "Милан" в ближайшее время объявит о трансфере одного из лучших бомбардиров Серии А
-
Легендарный бегун Болт принял окончательное решение о карьере футболиста
-
"Нант" сделал заявление о пропаже Салы
-
Английский клуб хочет купить нападающего "Спартака"
-
Поиск самолета с Салой: в полиции сообщили подробности
-
Мы молимся: в "Кардиффе" сделали заявление о пропавшем Сале
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|2
|Лилль
|21
|40
|3
|Лион
|21
|37
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбур
|21
|32
|6
|Монпелье
|20
|32
|7
|Марсель
|20
|31
|8
|Ницца
|21
|31
|9
|Ренн
|21
|30
|10
|Бордо
|20
|28
|11
|Реймс
|21
|28
|12
|Ним
|20
|26
|13
|Тулуза
|21
|25
|14
|Анжер
|20
|23
|15
|Нант
|21
|23
|16
|ФК Кан
|21
|18
|17
|Амьен
|21
|18
|18
|Дижон
|20
|17
|19
|Монако
|21
|15
|20
|Генгам
|21
|14