"Тулуза" и "Генгам" добыли путевки в следующий раунд Кубка Франции

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"Тулуза" и "Генгам" добыли путевки в следующий раунд Кубка Франции

Представляем результаты матчей 1/16 финала Кубка Франции.

"Тулуза" - "Реймс" 4:4, по пенальти 4:3

Голы: Лейя-Исека, 44 - 10, Диа, 47 - 1:1, Ману Гарсия, 68 - 2:1, Уден, 77 - 2:2, Лейя-Исека, 82 - 3:2, Шавалерен, 87 - 3:3, Кафаро, 108 - 3:4, Градель (пен), 119 - 4:4.

"Тулуза": Гойкоэчеа, Амьян (Сидибе, 32), Силла, Седзи, Морейра, Жан (Доссеви, 84), Босток (Каюзак, 71), Градель, Ману Гарсия (Мубеле, 94), Диаките, Лейя-Исека.

"Реймс": Менди, Абдельхамид, Фоке, Энгельс, Оджо, Ромао (Чаваррия, 75), Дингоме (Мбемба, 75), Камара, Шавалерен, Уден (Кафаро, 85), Диа (Фонтен, 100).

Серия пенальти 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3.

Предупреждения: Жан (45), Шавалерен (74), Сидибе (79), Силла (88), Мубеле (108), Абдельхамид (111).  


"Нанси" - "Генгам" 1:2

Голы: Роделен, 28 - 0:1, Нгессан, 67 - 1:1, Джилободжи, 102 - 1:2

"Нанси": Нди Ассембе, Кулибали (Нери, 101), Сен-Рюф, Дианье, Муамбе, Маркетти, Клеман, Трибуле (Хааг, 91), Нгессан, Вагнер (Бюзен, 75), Нгом (Дембеле, 75).

"Генгам": Юнссон, Джилободжи, Сорбон, Ларссон, Ребошу, Коко, Ндонг, Роделен (Менди, 80), Блас (Фири, 105), Траоре (Тюрам, 71), Ру (До, 105).

Предупреждения: Траоре (45), Ндонг (45), Нгессан (57), Трибуле (83).


"Андрезье" - "Лион-Дюшер" 1:2

Голы: Леонил, 15 - 1:0, Жюльенн, 50 - 1:1, Ж.льенн - 63 - 1:2


"Вильфранш" - "Лез Эрбье" 2:0

Голы: Токо, 63 - 1:0, Лабо, 90 - 2:0

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