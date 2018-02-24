"Тулуза" - "Монако" - 3:3 (обзор)

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"Тулуза" - "Монако" - 3:3 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча французской Лиги 1 между "Тулузой" и "Монако".

Читайте также: "Тулуза" добыла волевую ничью в матче с "Монако". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 26 68
2 Монако 27 57
3 Марсель 26 55
4 Лион 26 49
5 Монпелье 27 39
6 Нант 27 39
7 Ренн 27 38
8 Бордо 26 35
9 Ницца 26 35
10 Генгам 27 35
11 Дижон 27 35
12 Сент-Этьен 26 33
13 ФК Кан 27 32
14 Страсбур 27 31
15 Амьен 27 29
16 Тулуза 27 28
17 Анжер 27 28
18 Труа 27 28
19 Лилль 27 27
20 Метц 27 19
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