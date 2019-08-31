"Тулуза" обыграла "Амьен" и другие результаты 4-го тура Лиги 1
Представляем результаты 4-го тура французской Лиги 1.
"Тулуза" - "Амьен" 2:0
Голы: Макенго, 49 - 1:0, Кулурис, 59 - 2:0
"Тулуза": Рене, Амьян, Диаките, Силла, Морейра, Венкер, Макенго (Саид, 78), Буагар (Сидибе, 67), Доссеви, Градель (Лейя-Исека, 87), Кулурис.
"Амьен": Гюртнер, Калабрези, Лефор, Жалле, Алеэсами, Зунгу (Корнетт, 72), Блен, Аколо (Тимит, 82), Ньяоре, Какута, Гирасси (Конате, 62).
"Ним" - "Брест" 3:0
Голы: Ферхат, 2 - 1:0, Валль, 33 - 2:0, Денкей, 90 - 3:0
"Ним": Бернардони, Мартинес, Мигель, Алакуш, Бриансон, Ферхат, До (Сарр, 85), Рипар, Филиппото (Денкей, 90), Дульевич (Фомба, 56), Валль.
"Брест": Ларсоннер, Кастеллетто, Перро, Шардонне, Фоссурье, Грансир (Белькебла, 46), Ласн, Диалло, Кур (Отре, 75), Баттоккио (Кардона, 46), Шарбонье.
"Анжер" - "Дижон" 2:0
Голы: Музинга (аг), 50 - 1:0, Эль-Мелали, 71 - 2:0
"Анжер": Бютель, Тома, Аит-Нури, Траоре, Манко, Капель, Мангани, Сантамария, Перейра Лаже (Нинга, 57), Эль-Мелали (Тиуб, 80), Алиуи (Баокен, 69).
"Дижон": Рунарссон, Музинга, Манга, Кулибали (Мавидиди, 40), Альфонс, Марье (Лотоа, 20), Амальфитано, Балде, Ндонг, Саммаритано (Мендиль, 76), Агерд.
"Нант" - "Монпелье" 1:0
Гол: Туре, 84 - 1:0
"Нант": Лафон, Фабио, Траоре, Паллуа, Жиротто, Абед, Бамба (Мутуссами, 90), Туре, Луза (Бенавенте, 82), Саймон, Кулибали.
"Монпелье": Рульи, Суке, Конгре, Илтон, Ойонго, Ферри, Ле Таллек (Ристич, 87), Молле (Долли, 77), Педру Мендеш, Лаборд, Делор (Камара, 87).
Читайте также: "Лион" сыграл вничью с "Бордо". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ювентус" - "Наполи" - 4:3 (видеообзор матча Серии А)
-
Фердинанд считает, что награда лучшему игроку прошлого сезона по версии УЕФА должна была достаться Месси
-
"Бетис" одержал победу над "Леганесом"
-
Автогол Кулибали испортил суперкамбэк "Наполи" и принес победу "Ювентусу"
-
Фирмино вошел в историю АПЛ
-
"Барселона" свернула переговоры по Неймару
-
"Тулуза" обыграла "Амьен" и другие результаты 4-го тура Лиги 1
-
Защитник "Ростова" совершил два сейва в матче с "Локомотивом"
-
Неймар хотел доплатить за свой трансфер в "Барселону"
-
Алексей Миранчук пропустит ближайшие матчи сборной России. Вместо него вызван Камболов
-
"Осасуна" - "Барселона" - 2:2 (видеообзор матча Примеры)
-
"Вальядолид" проиграл "Леванте", "Хетафе" и "Алавес" не выявили победителя
-
"Александрия", "Днепр-1" и "Мариуполь" одержали победы в своих матчах
-
Дортмундская "Боруссия" проиграла "Унион Берлин"
-
"Ливерпуль" уверенно обыграл "Бернли"
-
"Милан" переиграл "Брешию"
-
"Ахмат" и "Тамбов" поделили очки в 8-м туре РПЛ
-
Фати - самый молодой игрок "Барселоны", забивавший в Примере
-
"Лион" сыграл вничью с "Бордо"
-
"Зенит" объявил об аренде Осорио