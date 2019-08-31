"Тулуза" обыграла "Амьен" и другие результаты 4-го тура Лиги 1

Теги анжернанттулузаним

"Тулуза" обыграла "Амьен" и другие результаты 4-го тура Лиги 1

Представляем результаты 4-го тура французской Лиги 1.

"Тулуза" - "Амьен" 2:0

Голы: Макенго, 49 - 1:0, Кулурис, 59 - 2:0

"Тулуза": Рене, Амьян, Диаките, Силла, Морейра, Венкер, Макенго (Саид, 78), Буагар (Сидибе, 67), Доссеви, Градель (Лейя-Исека, 87), Кулурис.

"Амьен": Гюртнер, Калабрези, Лефор, Жалле, Алеэсами, Зунгу (Корнетт, 72), Блен, Аколо (Тимит, 82), Ньяоре, Какута, Гирасси (Конате, 62).


"Ним" - "Брест" 3:0

Голы: Ферхат, 2 - 1:0, Валль, 33 - 2:0, Денкей, 90 - 3:0

"Ним": Бернардони, Мартинес, Мигель, Алакуш, Бриансон, Ферхат, До (Сарр, 85), Рипар, Филиппото (Денкей, 90), Дульевич (Фомба, 56), Валль.

"Брест": Ларсоннер, Кастеллетто, Перро, Шардонне, Фоссурье, Грансир (Белькебла, 46), Ласн, Диалло, Кур (Отре, 75), Баттоккио (Кардона, 46), Шарбонье.


"Анжер" - "Дижон" 2:0

Голы: Музинга (аг), 50 - 1:0, Эль-Мелали, 71 - 2:0

"Анжер": Бютель, Тома, Аит-Нури, Траоре, Манко, Капель, Мангани, Сантамария, Перейра Лаже (Нинга, 57), Эль-Мелали (Тиуб, 80), Алиуи (Баокен, 69).

"Дижон": Рунарссон, Музинга, Манга, Кулибали (Мавидиди, 40), Альфонс, Марье (Лотоа, 20), Амальфитано, Балде, Ндонг, Саммаритано (Мендиль, 76), Агерд.


"Нант" - "Монпелье" 1:0

Гол: Туре, 84 - 1:0

"Нант": Лафон, Фабио, Траоре, Паллуа, Жиротто, Абед, Бамба (Мутуссами, 90), Туре, Луза (Бенавенте, 82), Саймон, Кулибали.

"Монпелье": Рульи, Суке, Конгре, Илтон, Ойонго, Ферри, Ле Таллек (Ристич, 87), Молле (Долли, 77), Педру Мендеш, Лаборд, Делор (Камара, 87).

Читайте также: "Лион" сыграл вничью с "Бордо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Автогол Кулибали испортил суперкамбэк "Наполи" и принес победу "Ювентусу"

Автогол Кулибали испортил суперкамбэк "Наполи" и принес победу "Ювентусу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 4 9
2 Ренн Ренн 3 9
3 Анжер Анжер 4 9
4 Лион Лион 4 7
5 Нант Нант 4 7
6 Тулуза Тулуза 4 7
7 Лилль Лилль 3 6
8 Ницца Ницца 3 6
9 Бордо Бордо 4 5
10 Брест Брест 4 5
11 Реймс Реймс 3 4
12 Ним Ним 4 4
13 Марсель Марсель 3 4
14 Монпелье Монпелье 4 4
15 Метц Метц 4 4
16 Сент-Этьен Сент-Этьен 3 4
17 Амьен Амьен 4 3
18 Страсбур Страсбур 3 2
19 Монако Монако 3 1
20 Дижон Дижон 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов