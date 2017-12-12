"Тулуза" победила "Бордо" в Кубке Лиги

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"Тулуза" победила "Бордо" в Кубке Лиги

В матче 1/8 финала Кубка французской Лиги "Тулуза" обыграла "Бордо" и завоевала путевку в четвертьфинал.

"Тулуза" - "Бордо" - 2:0 (1:0)
Голы: Градель, 36 (с пенальти) - 1:0, Тойвонен, 53 - 2:0

"Тулуза": Ляфон, Яго, Диоп, Аду, Жульен, Жеан (Силла, 82), Каюзак, Имбула, Градель (Мишлен, 65), Делор, Тойвонен (Саного, 74)

"Бордо": Приор, Пейенар, Пундже (Юссуф, 85), Тулалан, Сабали, Санхаре, Плашил, Лерагер (Вада, 61), Камано, Кафу (Таха, 61), Камано, Де Превилль

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