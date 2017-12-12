"Тулуза" победила "Бордо" в Кубке Лиги
В матче 1/8 финала Кубка французской Лиги "Тулуза" обыграла "Бордо" и завоевала путевку в четвертьфинал.
"Тулуза" - "Бордо" - 2:0 (1:0)
Голы: Градель, 36 (с пенальти) - 1:0, Тойвонен, 53 - 2:0
"Тулуза": Ляфон, Яго, Диоп, Аду, Жульен, Жеан (Силла, 82), Каюзак, Имбула, Градель (Мишлен, 65), Делор, Тойвонен (Саного, 74)
"Бордо": Приор, Пейенар, Пундже (Юссуф, 85), Тулалан, Сабали, Санхаре, Плашил, Лерагер (Вада, 61), Камано, Кафу (Таха, 61), Камано, Де Превилль
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|Марсель
|17
|35
|5
|Нант
|17
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|Ренн
|17
|25
|7
|Монпелье
|17
|23
|8
|Ницца
|17
|23
|9
|ФК Кан
|17
|23
|10
|Генгам
|17
|22
|11
|Амьен
|17
|21
|12
|Страсбур
|17
|21
|13
|Дижон
|17
|21
|14
|Бордо
|17
|20
|15
|Сент-Этьен
|17
|20
|16
|Тулуза
|17
|19
|17
|Труа
|17
|18
|18
|Лилль
|17
|18
|19
|Анжер
|17
|15
|20
|Метц
|17
|5