"Тулуза" приобрела игрока сборной Японии

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"Тулуза" приобрела игрока сборной Японии

"Тулуза" приобрела защитника команды "Касима Антлерс" Ген Седзи. Об этом информирует официальный сайт французского клуба.

Игрок подписал контракт до июня 2022 года.

Покупка Седзи обошлась клубу в 3 миллиона евро. Он стал первым японским футболистом в истории "Тулузы". 

"Тулуза" с 21 баллом располагается на 13 месте Лиги 1.

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