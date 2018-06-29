"Тулуза" приобрела вратаря и нападающего

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"Тулуза" приобрела вратаря и нападающего

"Тулуза" на своём официальном сайте объявила о переходе вратаря "Дижона" Батиста Рене и нападающего "Андерлехта" Аарона Лейя-Исеки.

Оба футболиста заключили с "фиолетовыми" долгосрочные контракты. Детали трансферов пока неизвестны.

Стоит отметить, что Лейя-Исека является младшим братом форварда "Челси" Миши Батшуайи

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