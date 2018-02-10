"Тулуза" – ПСЖ - 0:1 (обзор)

Теги тулузапсж

"Тулуза" – ПСЖ - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 25-го тура французской Лиги 1 между "Тулузой" и ПСЖ.

Не пропустите: ПСЖ добывает минимальную победу над "Тулузой" за счет гола Неймара. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

В ожидании очередной победы: "Барселона" принимает "Хетафе"

В ожидании очередной победы: "Барселона" принимает "Хетафе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 25 65
2 Монако 25 53
3 Марсель 25 52
4 Лион 24 48
5 Монпелье 25 37
6 Нант 24 37
7 Бордо 25 35
8 Ницца 25 34
9 Генгам 25 33
10 Ренн 24 31
11 ФК Кан 25 31
12 Дижон 24 31
13 Сент-Этьен 25 30
14 Страсбур 24 27
15 Тулуза 25 26
16 Амьен 25 25
17 Анжер 25 25
18 Лилль 24 25
19 Труа 23 24
20 Метц 25 18
Полная таблица

топ-5 тегов