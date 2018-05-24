"Тулуза" разгромила "Аяччо" в первом стыковом матче за право выступать в Лиге 1

В первом стыковом матче за право выступать во французской Лиге 1 "Тулуза" в гостях одержала крупную победу над "Аяччо" со счётом 3:0.

"Аяччо" – "Тулуза" - 0:3

Голы: Градель, 45 - 0:1, Жюльен, 51 - 0:2, Саного, 65 - 0:3.

Напомним, что ответный матч между этими командами состоится 27 мая.

Не пропустите: Наставник "Монако" Жардим определился со своим будущим. | http://soccernews.ru