"Тулуза" снова обыграла "Аяччо" и сохранила прописку в Лиге 1

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"Тулуза" снова обыграла "Аяччо" и сохранила прописку в Лиге 1

В ответном стыковом матче за право выступать во французской Лиге 1 "Тулуза" дома одержала минимальную победу над "Аяччо" со счётом 1:0 и по сумме двух встреч сохранила прописку в высшем дивизионе.

"Тулуза" – "Аяччо" - 1:0

Гол: Дурмаз, 88 - 1:0.

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