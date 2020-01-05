"Тулуза" уволила главного тренера Комбуаре

Теги тулузаантуан комбуаре

"Тулуза" уволила главного тренера Комбуаре

"Тулуза" уволила главного тренера Антуана Комбуаре. Об этом сообщается на официальном сайте французского клуба.

Отметим, что специалист работал в клубе меньше трех месяцев. Он возглавил "Тулузу" 14 октября 2019 года.

Клуб проиграл 10 последних матчей во всех турнирах. В чемпионате Франции "Тулуза" занимает последнее место в турнирной таблице.

А еще: "Челси" выставил на трансфер двух защитников| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Лукас Эрнандес вернулся в общую группу "Баварии"

Лукас Эрнандес вернулся в общую группу "Баварии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 17 42
2 Марсель Марсель 18 35
3 Лилль Лилль 18 31
4 Ренн Ренн 17 30
5 Нант Нант 18 29
6 Реймс Реймс 17 27
7 Бордо Бордо 18 26
8 Лион Лион 18 25
9 Монако Монако 17 25
10 Анжер Анжер 18 25
11 Сент-Этьен Сент-Этьен 18 25
12 Монпелье Монпелье 18 24
13 Страсбур Страсбур 18 24
14 Ницца Ницца 18 24
15 Брест Брест 18 22
16 Дижон Дижон 18 17
17 Амьен Амьен 17 17
18 Метц Метц 18 16
19 Ним Ним 17 12
20 Тулуза Тулуза 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов