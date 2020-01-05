"Тулуза" уволила главного тренера Комбуаре

"Тулуза" уволила главного тренера Антуана Комбуаре. Об этом сообщается на официальном сайте французского клуба.

Отметим, что специалист работал в клубе меньше трех месяцев. Он возглавил "Тулузу" 14 октября 2019 года.

Клуб проиграл 10 последних матчей во всех турнирах. В чемпионате Франции "Тулуза" занимает последнее место в турнирной таблице.

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