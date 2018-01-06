"Тулуза" выбила "Ниццу" из Кубка Франции и другие результаты 1/32 финала
Представляем результаты 1/32 финала Кубка Франции.
"Тулуза" - "Ницца" 1:0
Гол: Сомалиа, 51 - 1:0
"Ле-Ман" - "Лилль" 2:4
Голы: Понсе, 8 - 0:1, Пепе, 12 - 0:2, Шур, 23 - 1:2, Шерин (пен), 29 - 2:2, Майя, 34 - 2:3, Мендес, 90 - 2:4
"Фабрег" - "Бур-ан-Бресс" 1:2
Голы: Энри, 92 - 0:1, Касса (пен), 99 - 1:1, Мартинш, 105 - 1:2
"Понтарлье" - "Монпелье" 1:1, пенпльти: 2:4
Голы: Конгре, 39 - 0:1, Миранда, 59 - 1:1
"Шильтигхайм" - "Осер" 1:5
Голы: Баррето, 52 - 0:1, Филиппото, 60 - 0:2, Такальфре, 70 - 0:3, Филиппото, 78 - 0:4, Сангаре, 89 - 0:5, Аркю (аг), 90 - 1:5
"Сен-Ло Манш" - "Обервилье" 2:2, пенальти: 3:2
Голы: Кулибали (пен), 60 - 1:0, Судант, 89 - 1:1, Вови, 98 - 2:1, Джоко, 105 - 2:2
"Сен-Мало" - "Шатору" 1:2
Голы: Тункара, 78 - 0:1, Бенрахма, 85 - 0:2, Фекраш, 87 - 1:2
"Аваллон" - "Шамбли" 0:2
Голы: Илер, 13 - 0:1, Монтьель, 53 - 0:2
"Газелек Аяччо" - "Гренобль" 1:2
Голы: Туре (пен), 53 - 1:0, Элого, 66 - 1:1, Бене, 84 - 1:2
"Шартр" - "Тур" 1:2
Голы: Толл, 9 - 0:1, Делонгле, 27 - 1:1, Толл, 42 - 1:2
"Уй" - "Конкарно" - 0:3
Голы: Дониса, 9 - 0:1, Нсимба, 12 - 0:2, Ид-Азза, 84 - 0:3. | http://soccernews.ru
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