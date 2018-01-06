"Тулуза" выбила "Ниццу" из Кубка Франции и другие результаты 1/32 финала

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"Тулуза" выбила "Ниццу" из Кубка Франции и другие результаты 1/32 финала

Представляем результаты 1/32 финала Кубка Франции.

"Тулуза" - "Ницца" 1:0

Гол: Сомалиа, 51 - 1:0


"Ле-Ман" - "Лилль" 2:4

Голы: Понсе, 8 - 0:1, Пепе, 12 - 0:2, Шур, 23 - 1:2, Шерин (пен), 29 - 2:2, Майя, 34 - 2:3, Мендес, 90 - 2:4


"Фабрег" - "Бур-ан-Бресс" 1:2

Голы: Энри, 92 - 0:1, Касса (пен), 99 - 1:1, Мартинш, 105 - 1:2


"Понтарлье" - "Монпелье" 1:1, пенпльти: 2:4

Голы: Конгре, 39 - 0:1, Миранда, 59 - 1:1


"Шильтигхайм" - "Осер" 1:5

Голы: Баррето, 52 - 0:1, Филиппото, 60 - 0:2, Такальфре, 70 - 0:3, Филиппото, 78 - 0:4, Сангаре, 89 - 0:5, Аркю (аг), 90 - 1:5


"Сен-Ло Манш" - "Обервилье" 2:2, пенальти: 3:2

Голы: Кулибали (пен), 60 - 1:0, Судант, 89 - 1:1, Вови, 98 - 2:1, Джоко, 105 - 2:2


"Сен-Мало" - "Шатору" 1:2

Голы: Тункара, 78 - 0:1, Бенрахма, 85 - 0:2, Фекраш, 87 - 1:2


"Аваллон" - "Шамбли" 0:2

Голы: Илер, 13 - 0:1, Монтьель, 53 - 0:2


"Газелек Аяччо" - "Гренобль" 1:2

Голы: Туре (пен), 53 - 1:0, Элого, 66 - 1:1, Бене, 84 - 1:2


"Шартр" - "Тур" 1:2

Голы: Толл, 9 - 0:1, Делонгле, 27 - 1:1, Толл, 42 - 1:2


"Уй" - "Конкарно" - 0:3

Голы: Дониса, 9 - 0:1, Нсимба, 12 - 0:2, Ид-Азза, 84 - 0:3. | http://soccernews.ru

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