"Тулуза" вырвала ничью у "Ниццы"
В рамках 29-го тура французской Лиги 1 "Тулуза" сыграла ничью с "Ниццей". По итогам матча, "Ницца" поднялась на 8-е место в турнирной таблице, а "Тулуза" - на 14-е.
"Ницца" - "Тулуза" 1:1
Голы: Сипрьен, 20 - 1:0, Мубеле, 88 - 1:1
"Ницца": Бенитес, Атталь, Данте, Сарр, Боскальи, Данило, Сипрьен, Сен-Максимен (Срарфи, 80), Тамез (Ле-Мелу, 64), Макенго (Сако, 68), Эрей.
"Тулуза": Гойкоэчеа, Амьян, Седзи, Силла (Мубандже, 46), Жюльен, Сидибе (Дурмаз, 70), Ману Гарсия (Мубеле, 87), Доссеви, Сангаре, Градель, Саного.
Предупреждения: Силла (24), Градель (61).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|74
|2
|Лилль
|28
|57
|3
|Лион
|28
|50
|4
|Марсель
|28
|47
|5
|Реймс
|28
|43
|6
|Сент-Этьен
|28
|43
|7
|Монпелье
|28
|42
|8
|Ренн
|27
|40
|9
|Ницца
|28
|40
|10
|Страсбур
|28
|38
|11
|Ним
|27
|36
|12
|Анжер
|28
|35
|13
|Бордо
|28
|33
|14
|Нант
|27
|31
|15
|Тулуза
|28
|31
|16
|Амьен
|28
|28
|17
|Монако
|28
|27
|18
|Дижон
|28
|21
|19
|ФК Кан
|28
|20
|20
|Генгам
|28
|19