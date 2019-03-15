"Тулуза" вырвала ничью у "Ниццы"

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"Тулуза" вырвала ничью у "Ниццы"

В рамках 29-го тура французской Лиги 1 "Тулуза" сыграла ничью с "Ниццей". По итогам матча, "Ницца" поднялась на 8-е место в турнирной таблице, а "Тулуза" - на 14-е.

"Ницца" - "Тулуза" 1:1

Голы: Сипрьен, 20 - 1:0, Мубеле, 88 - 1:1

"Ницца": Бенитес, Атталь, Данте, Сарр, Боскальи, Данило, Сипрьен, Сен-Максимен (Срарфи, 80), Тамез (Ле-Мелу, 64), Макенго (Сако, 68), Эрей.

"Тулуза": Гойкоэчеа, Амьян, Седзи, Силла (Мубандже, 46), Жюльен, Сидибе (Дурмаз, 70), Ману Гарсия (Мубеле, 87), Доссеви, Сангаре, Градель, Саного.

Предупреждения: Силла (24), Градель (61).        

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