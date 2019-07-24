"Тун" потерял лучшего бомбардира перед матчами Лиги Европы со "Спартаком"
Нападающий "Туна" Деян Соргич перешел в "Осер", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с французским клубом контракт до лета 2022 года.
В минувшем сезоне 29-летний Соргич забил 15 голов в чемпионате Швейцарии, став лучшим бомбардиром команды.
Напомним, что "Тун" является соперником "Спартака" в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. Первый матч состоится 8 августа в Швейцарии, ответный – 15-го в Москве.
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