Тунис и Англия объявили стартовые составы

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Тунис и Англия объявили стартовые составыСборные Туниса и Англии объявили стартовые составы на свой первый матч группового этапа Чемпионата Мира в России.

Тунис: Ассен, С. Бен-Юссеф, Мерия, Сасси, Шхири, Маалул, Ф. Бен-Юссеф, Хазри, Слити, Бадри, Бронн.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Триппьер, Янг, Хендерсон, Магуайр, Лингард, Алли, Стерлинг, Кейн.

Не пропустиите: превью к матчу Тунис - Англия. | soccernews.ru

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