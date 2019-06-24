Тунис и Ангола не выявили победителя в матче первого тура Кубка Африки
Тунис и Ангола сыграли вничью в первом туре группового этапа Кубка Африки.
Во втором туре Тунис встретится с Мали, Ангола с Мавританией.
Тунис - Ангола - 1:1 (1:0)
Голы: Мсакни, 34 (с пенальти) - 1:0, Джалма, 73 - 1:1.
Тунис: Бен Мустафа, Бедуи, Хаддади, Мериа, Бронн, Скири, Кешрида, Хазри, Мсакни, Слити (Бадри, 79), Шаалали (Сасси, 68).
Ангола: Тони, Дани Массунгуна, Баштуш, Бруну Гашпар, Пайзу, Круш (Жералду, 46), Эренилсон, Матеуш (Жозе Макая, 87), Джалма, Эдуарду (Желсон Дала, 46), Фреди.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уганда
|1
|3
|2
|Египет
|1
|3
|3
|Зимбабве
|1
|0
|4
|Демократическая Республика Конго
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Нигерия
|1
|3
|2
|Гвинея
|1
|1
|3
|Мадагаскар
|1
|1
|4
|Бурунди
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|1
|3
|2
|Сенегал
|1
|3
|3
|Кения
|1
|0
|4
|Танзания
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Кот-д’Ивуар
|1
|3
|2
|Марокко
|1
|3
|3
|Намибия
|1
|0
|4
|Южно-Африканская Республика
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Ангола
|0
|0
|2
|Мали
|0
|0
|3
|Мавритания
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Бенин
|0
|0
|2
|Камерун
|0
|0
|3
|Гана
|0
|0
|4
|Гвинея-Бисау
|0
|0