Тунис и Ангола​ не выявили победителя в матче первого тура Кубка Африки

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Тунис и Ангола​ не выявили победителя в матче первого тура Кубка Африки

Тунис и Ангола сыграли вничью в первом туре группового этапа Кубка Африки.

Во втором туре Тунис встретится с Мали, Ангола с Мавританией​.

Тунис - Ангола - 1:1 (1:0)

Голы: Мсакни, 34 (с пенальти) - 1:0, Джалма, 73 - 1:1.

Тунис: Бен Мустафа, Бедуи, Хаддади, Мериа, Бронн, Скири, Кешрида, Хазри, Мсакни, Слити (Бадри, 79), Шаалали (Сасси, 68).

Ангола: Тони, Дани Массунгуна, Баштуш, Бруну Гашпар, Пайзу, Круш (Жералду, 46), Эренилсон, Матеуш (Жозе Макая, 87), Джалма, Эдуарду (Желсон Дала, 46), Фреди.

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