Тунис и Мали сыграли вничью на Кубке Африки
Тунис и Мали сыграли вничью в матче 2-го тура Кубка Африки.
Тунис - Мали - 1:1 (0:0)
Голы: Ассен, 60 (в свои ворота) - 0:1, Хазри, 70 - 1:1.
Тунис: Ассен, Хаддади, Мериа, Бронн, Скири, Бадри (Мсакни, 62), Кешрида, Хазри, Слити (Бен Мохамед, 84), Хенисси (Шауат, 70), Шаалали.
Мали: Диарра, Ваге, Коне, АмариТраоре, Самассеку, Л.Кулибали, А.Айдара (Адама Траоре II, 86), Фофана, Диаби (Адама Траоре I, 80), Марега, Дженепо (Думбья, 75)
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|М
|О
|1
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|2
|6
|2
|Уганда
|2
|4
|3
|Зимбабве
|2
|1
|4
|Демократическая Республика Конго
|2
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Нигерия
|2
|6
|2
|Мадагаскар
|2
|4
|3
|Гвинея
|2
|1
|4
|Бурунди
|2
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|2
|6
|2
|Сенегал
|2
|3
|3
|Кения
|2
|3
|4
|Танзания
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Кот-д’Ивуар
|1
|3
|2
|Марокко
|1
|3
|3
|Намибия
|1
|0
|4
|Южно-Африканская Республика
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|1
|3
|2
|Ангола
|1
|1
|3
|Тунис
|1
|1
|4
|Мавритания
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Камерун
|1
|3
|2
|Бенин
|1
|1
|3
|Гана
|1
|1
|4
|Гвинея-Бисау
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