Тунис и Мали сыграли вничью на Кубке Африки

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Тунис и Мали сыграли вничью на Кубке Африки

Тунис и Мали сыграли вничью в матче 2-го тура Кубка Африки.

Тунис - Мали - 1:1 (0:0)

Голы: Ассен, 60 (в свои ворота) - 0:1, Хазри, 70 - 1:1. 

Тунис: Ассен, Хаддади, Мериа, Бронн, Скири, Бадри (Мсакни, 62), Кешрида, Хазри, Слити (Бен Мохамед, 84), Хенисси (Шауат, 70), Шаалали.

Мали: Диарра, Ваге, Коне, АмариТраоре, Самассеку, Л.Кулибали, А.Айдара (Адама Траоре II, 86), Фофана, Диаби (Адама Траоре I, 80), Марега, Дженепо (Думбья, 75)

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