Тунис - Ливия - 0:0, ДР Конго - Гвинея - 3:1 (обзоры)

Теги тунисливиядемократическая республика конгогвинея

Тунис - Ливия - 0:0, ДР Конго - Гвинея - 3:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей шестого тура квалификации ЧМ-2018 в Африке.

Тунис - Ливия - 0:0 

ДР Конго - Гвинея - 3:1

Не пропустите: Сборная Туниса сыграла вничью с Ливией и вышла на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

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