Тунис в серии пенальти обыграл Гану и вышел в 1/4 финала Кубка Африки
В рамках 1/8 финала Кубка Африки сборная Туниса в серии пенальти добыла победу над Ганой.
Гана - Тунис 1:1, по пенальти - 4:5
Голы: Хенисси, 73 - 0:1, Бедуи (аг), 90 - 1:1
Гана: Офори, Бойе, Баба (Лумор, 116), Адамс, Ядом, Аккуа (Экубан, 75), Вакасо, Парти, Овусу (Квабена, 107), Айю (Гьян, 84), Айю.
Тунис: Ассен (Бен-Мустафа, 120), Хаддади, Мерья, Бронн, Кешрида, Сасси, Шалали, Мсакни (Слити, 82), Скири, Бадри (Хазри, 68), Хенисси (Бедуи, 90).
Предупреждения: Бойе (11), Бронн (12), Мсакни (48), Вакасо (87), Адамс (90).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1