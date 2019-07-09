Тунис в серии пенальти обыграл Гану и вышел в 1/4 финала Кубка Африки

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Тунис в серии пенальти обыграл Гану и вышел в 1/4 финала Кубка Африки

В рамках 1/8 финала Кубка Африки сборная Туниса в серии пенальти добыла победу над Ганой.

Гана - Тунис 1:1, по пенальти - 4:5

Голы: Хенисси, 73 - 0:1, Бедуи (аг), 90 - 1:1

Гана: Офори, Бойе, Баба (Лумор, 116), Адамс, Ядом, Аккуа (Экубан, 75), Вакасо, Парти, Овусу (Квабена, 107), Айю (Гьян, 84), Айю.

Тунис: Ассен (Бен-Мустафа, 120), Хаддади, Мерья, Бронн, Кешрида, Сасси, Шалали, Мсакни (Слити, 82), Скири, Бадри (Хазри, 68), Хенисси (Бедуи, 90).

Предупреждения: Бойе (11), Бронн (12), Мсакни (48), Вакасо (87), Адамс (90).

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